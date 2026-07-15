Fall Course Registration Opens for Acadia Senior College, July 22.
MOUNT DESERT ISLAND — Fall course registration begins July 22 at 9 am. Course offerings are listed on our website: acadiaseniorcollege.org/courses.
Acadia Senior College offers interesting talks, informative classes, lively discussions, field trips, retreats, and fun gatherings. Located on Mount Desert Island, Acadia Senior College is an educational organization providing intellectual stimulation, practical knowledge, social interaction, and fun primarily for adults over 50.